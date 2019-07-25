Экс-нардеп Александр Грановский, проигравший парламентские выборы в Верховную Раду по 169 округу в Харькове, опровергает намерения покинуть Украину в ближайшее время. 39-летний соратник экс-президента Петра Порошенко опубликовал фото из столичного ресторана Курени, что на Парковой, иронично пошутив, что находится в Израиле. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Всем привет из Израиля! Здесь классно. Имею ж право отдохнуть? Ну правда ж? Больше 10 лет без отдыха.

Если кто планирует на Землю Обетованную, советую сходить в ресторан "Курени". Он там у них расположился по адресу Парковая дорога 4. Для вашего удобства принимают платежи в украинской валюте, а не в местных шекелях. На удивление, сильно напоминает киевский ресторан, но не заблуждайтесь - это Израиль", - подписал он селфи.

По словам Грановского, он не будет рассказывать о графиках своих передвижений представителям СМИ.

Напомним, на округе №169 в Харькове с результатом более 48% голосов победил Александр Куницкий от "Слуги народа". Несмотря на поражение, Гран (так называют экс-нардепа в тусовке) закатил вечеринку, подробности которой стали известны "Стране".

В связи с окончанием политической карьеры о Грановском и правда ходят слухи о том, что он собирается покинуть Украину. Однако официальных подтверждений этому нет. Напомним, что дочки Грановского - Нонна и Ася являются гражданками США и вполне вероятно, что Александр подастся именно туда. Хотя, может быть, выберет и другую страну. Ранее мы писали, что он присматривается к Лондону.