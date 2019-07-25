Со 2 сентября в международном аэропорту "Запорожье" начнется ремонт взлетно-посадочной полосы, на время проведения работ там не будут принимать самолеты. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

Ремонт начнется 2 сентября с 09:00 по местному времени. Работы будут проводиться на искусственной взлетно-посадочной полосе запорожского аэропорта.

"В связи с этим аэропорт временно закрывает искусственную и грунтовую взлетно-посадочные полосы и не будет способен принимать самолеты, которые используют их для взлета и посадки", - сказано в сообщении.

Ремонт должен закончиться, а работа аэропорта возобновиться 15 октября.

Скриншот: Facebook/ КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя»

Напомним, в аэропорту Днепра за два года обещают построить современную взлетную полосу.

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