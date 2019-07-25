В Закарпатской области, около 10 членов окружной избирательной комиссии №70 отравились салатом оливье, из-за чего не смогли завершить подсчет голосов на прошедших 21 июля внеочередных парламентских выборах. Об этом сообщает "Мукачево.нет".

"Отравились испорченной пищей более 10 членов ОИК, пострадали также 2 полицейских, сотрудник ГосЧС и 1 наблюдатель… Симптомы у всех одинаковые: высокая температура за 40, рвота и диарея… Председатель ОИК говорит, что заказали еду неподалеку в ресторане. Некоторые члены ОИК сейчас дома, но им тоже плохо. Официально за помощью врачей обратилось лишь 6 человек и сейчас 4 члена ОИК в инфекционном отделении свалявской больницы. Столько же лечатся дома", - говорится в информации СМИ.

Чем отравились, люди точно не знают, но предполагают, что проблема в оливье, салат ели все пострадавшие.

Как сообщала "Страна", ЦИК осталось обработать всего 0,3 процента протоколов по выборам в Раду.

Ранее на округе № 106 в Луганской области комиссия не смогла утвердить протокол голосования из-за отсутствия кворума.