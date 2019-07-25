На 6 из 199 мажоритарных округов до сих пор не могут посчитать все голоса. При этом только в двух случаях количество необработанных бюллетеней может повлиять на исход досрочных парламентских выборов.

"Страна" рассказывает об этих округах и кто по ним идет в нардепы.

Округ №49

На 49 округе (Донецкая область) обработано 94,26% голосов.

Там лидирует кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Валерий Гнатенко с 37,91%.

Второе место - Борис Колесников от "Оппозиционного блока", у него 32,43%. Третье место - Сергей Сивохо от "Слуги народа" с 21,76%.

Интересно, что на следующий день после выборов Колесников поздравил Гнатенко с победой. Однако в "Оппоплатформе" заявляют о проблеме.

"ОИК специально, под различными предлогами, затягивает установление результатов голосования, выдумывая искусственные поводы для полного пересчета голосов уже с 12 УИК, и их количество растет. При этом ОИК пытается остановить свою работу на неопределенное время, с тем, чтобы в конце концов сорвать процесс установления волеизъявления", - отметили в партии.

С таким заявлением "Оппозиционная платформа - За жизнь" выступила в понедельник, однако по состоянию на четверг ситуация та же - данные из 12 участков до сих пор не поступили.

Округ №95

Не подсчитаны все голоса и на 95 округе (Киевская область). Однако оставшиеся проценты уже не могут повлиять на результат.

Первое место занимает кандидат от "Слуги народа" Александр Горобец. Самовыдвиженец Владимир Карплюк, который идет на втором месте, победить уже не сможет.

Карплюк - это бывший мэр Ирпеня. Незадолго до выборов ГПУ подготовила сообщение о подозрении политика по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах) УК Украины.

Округ №125

Не обработано 100% бюллетеней и на 125 округе (Львовская область). Впрочем, оставшиеся бюллетени на исход тоже повлиять не могут. Там победу одержит самовыдвиженец Андрей Лопушанский, который опередил самовыдвиженца Юрия Доскича.

Лопушанский на данный момент является членом фракции Блока Петра Порошенко.

Округ №195

На 195 округе (Черкасская область) уверенно первое место занимает кандидат от "Слуги народа" Олег Арсенюк с 41,17%. Второе место с 26,86% занимает самовыдвиженец Евгений Курбет. Процент голосов, который еще не обработан, не оставляет ему шансов получить мандат народного депутата.

Отметим, что Курбет сейчас является главным военкомом в Черкасской области.

Округ №206

Два проблемных округа есть в Черниговской области - первый из них - 206. Там осталось обработать 5% голосов. Однако они не помогут победить самовыдвиженцу Максимум Микитасю - крупному киевскому застройщику и действующему нардепу.

Микитась уступает первое место выдвиженцу от "Слуги народа" Антону Полякову, который получил на 11% больше голосов жителей региона.

Округ №207

Второй проблемный округ в Черниговской области - 207. Там осталось обработать 3% голосов и они могут повлиять на исход выборов.

На первом месте с 25,54% идет выдвиженец от "Слуги народа" Максим Зуев. В затылок ему дышит самовыдвиженец Игорь Рыбаков с 24,76%.

Рыбаков был нардепом трижды. В 2005 году он поддерживал Януковича, в 2007 - уже Юлию Тимошенко, войдя во фракцию БЮТ.

Помимо шести округов, где не обработаны 100% бюллетеней, есть еще пять, где, вероятно, будет проводиться повторный подсчет. Об этом сообщила представитель "Опоры" Ольга Айвазовская.

"Выборы - процесс, который, такое впечатление, никогда не закончится. Сегодня за окном четверг (если честно, то утром я была убеждена, что пятница), а уже в пятом округе рассматривает вопрос повторного подсчета голосов по участкам. Таким образом, это Закарпатье, Черкасская, Луганская, Донецкая, Львовская области. Члены комиссий на грани нервного истощения, но малый разрыв между кандидатами, или же нарушения по процедуре транспортировки, например, ненадлежащее упаковки избирательной документации, является политически процедурным фактором влияния на решение о повторном подсчете, на котором должны быть также присутствовали члены УИК, которые транспортировали эти бюллетени. Представьте, насколько люди счастливы возвращаться в ад цифр и документов, которые с трудом сдали до вторника. Уже открыто уголовное производство по факту уклонения от выполнения своих обязанностей членами комиссий, ибо последние не хотят идти в ОИК на пересчет. А в одной из ОИК члены комиссий ко всему еще и отравились испорченным оливье. Полная безнадежность на скорое завершение процесса.

Ничего, время есть до 5 августа".

Еще об одном инциденте сегодня заявили в партии "Слуга народа", а именно о подделке подписей руководителей участковых комиссий (УИК) избирательного округа №64 в Житомирской области.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице "Слуга народа Коростень".

Отмечается, что минимум в 14 протоколах вместо настоящих руководителей УИК подписались неизвестные люди. Причем в некоторых случаях переписывание протоколов происходило уже в помещении окружной избирательной комиссии (ОИК) в Коростене. Наличие в ОИК специальной комнаты для этого разоблачил журналист Олег Головийчук.

Единственный член ОИК от "Слуги народа" отказывается подписывать финальный протокол о результатах выборов в мажоритарном округе №64. В партии требуют полного пересчета голосов.

На 64 округе баллотировался действующий нардеп Сергей Пашинский, но занял лишь третье место. Первое место с отрывом менее 1% занял самовыдвиженец Владимир Арешонков, второй - кандидат от "Слуги народа" Вячеслав Сигачов. Который, кстати, уже признал, что проиграл Арешонкову.

Итоги досрочных выборов в Раду должны быть обнародованы до 5 августа. То есть через десять дней.

Кого выбрали в Раду на Западной Украине - читайте здесь.

С победителями выборов от Одесской области можно ознакомиться здесь, от Харьковской области - здесь.