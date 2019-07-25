Сильная жара в Европе, как ожидается, достигнет 25 июля своего пика. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на европейские СМИ.

По данным местных метеорологических служб, в Париже и Лондоне может быть зафиксирована самая высокая для этих городов температура за всю историю наблюдений. Во французской столице ожидают +42, в Лондоне +39 градусов. Власти Франции объявили о наивысшем уровне опасности из-за жары в Парижском регионе и 19 других департаментах.

В свою очередь железнодорожная компания Франции SNCF призвала пассажиров по возможности отменить свои поездки 25 июля из-за чрезвычайно высокой температуры воздуха. Британские метеорологи предупреждают, что температурные рекорды могут быть установлены также в некоторых районах Северной Ирландии.

В ряде районов Германии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и Швейцарии столбик термометра сегодня может подняться выше 40 градусов по Цельсию. Синоптики не исключают, что установленные накануне температурные рекорды в Бельгии, Германии и Нидерландах могут быть вновь побиты.

Власти Испании объявили наивысший уровень опасности в провинции Сарагоса, которая значительно пострадала в июне в результате лесных пожаров. Европейские СМИ предупреждают о возможности проблем с движением общественного транспорта.

Как сообщала "Страна", невероятная жара в Европе бьет исторический температурный рекорд. На днях в Лондоне было +37, а в Париже - до +41 градуса.

В Киеве жара била все рекорды в июне, а 25 июля Украина станет самой холодной страной Европы.