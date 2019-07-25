Двоим сотрудникам Киевской городской психоневрологической больницы №3, которые способствовали систематическим побегам борца сумо, в 2017 году застрелившего байкера и после этого отправленного на принудительное лечение, сообщили о подозрении. Об этом пишет пресс-служба Прокуратуры Киева.

По данным прокуратуры, подозреваемый, который по решению суда был помещен в Киевскую психоневрологическую больницу №3, осознавая, что ему запрещено покидать территорию специализированного лечебного учреждения, склонил врача-психиатра и и.о. старшей медсестры оказывать ему содействие в совершении систематических побегов из лечебного учреждения. Сотрудники психбольницы в определенное время открывали для подозреваемого двери отделения.

По данным правоохранителей, с февраля по май 2019 года при содействии медперсонала подозреваемый 11 раз покидал больницу, возвращаясь только на ночь. В итоге его задержали в кинотеатре. В ходе обыска в палате подозреваемого обнаружили алкоголь, мобильные телефоны и наркотические вещества", - говорится в сообщении.

24 июля по результатам расследования врачу-психиатру и и.о. старшей медсестры сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27, ст.394 УК Украины (пособничество в побеге из специализированного лечебного учреждения) и ч.3 ст. 382 УК Украины (умышленное невыполнение решений суда, вступивших в законную силу, причинившее существенный вред государственным и общественным интересам).

В свою очередь беглецу объявлено о подозрении по ст. 394 (побег из специализированного лечебного учреждения, совершенное повторно), ч.4 ст.27, ч.3 ст.382 (подстрекательство к умышленному невыполнению постановлений суда, вступивших в законную силу, причинившее существенный вред государственным и общественным интересам) и ч. 1 ст.309 УК Украины (незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта).

По ходатайству прокуратуры относительно беглеца была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, согласно которой он является вменяемым и не требует лечения. Досудебное следствие в уголовном производстве продолжается.

Напомним, "Страна" в подробностях рассказывала о том, как в Киеве задержали борца сумо, который два года назад байкера.

Также мы писали, что в Ивано-Франковске подозреваемый сбежал во время заседания суда.