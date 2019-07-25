Служба безопасности Украины совместно с Интерполом и немецкой полицией разоблачили и задержали наркодельца, который 8 лет скрывался от следствия за организацию контрабанды наркотиков. Об этом сообщает сайт СБУ.

Совместная операция прошла в июле 2019 года. Мужчина попался во время использования документов, полученных на другие анкетные данные. Он скрывался от правосудия около 8 лет. Впервые жителя Одесской области задержали еще в 2012 году при попытке ввоза в Украину 1 кг героина. Однако злоумышленник, воспользовавшись решением суда об изменении меры пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде, бежал из страны и скрывался за границей.

Наркоторговца объявили в розыск по линии Интерпола. Сейчас задержанного вернули в Украину. СБУ объявила ему о подозрении. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Фото: ssu.gov.ua

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