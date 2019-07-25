Президент Владимир Зеленский назначил Екатерину Слядневу заместителем главы Службы внешней разведки. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства 24 июля.

"Назначить Слядневау Екатерину Анатольевну заместителем председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе №553/2019.

О самой Слядневой мало что известно. Девушка училась на кафедре судоустройства, прокуратуры и адвокатуры во Львовском университете бизнеса и права. До середины февраля 2018 года она работала в киевской прокуратуре заместителем начальника управления надзора в уголовном производстве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Андрущенко начальником Департамента защиты национальной государственности СБУ.

Ранее Кабмин официально назначил временщика на пост главы Государственной фискальной службы Украины. Эти обязанности временно возложили на Дениса Гутенко.

Также мы писали, что президент назначил бывшего пограничника Валерия Евдокимова заместителем главы Службы внешней разведки. Известно, что в 2013 году Евдокимов занимал должность начальника управления администрации Государственной пограничной службы Украины. Тогда же ему присвоено звание генерал-майора. В 2017 году Евдокимов был награжден государственной наградой - Орденом Данила Галицкого.