В Хмельницкой области нашли мертвым 11-летнего мальчика, который возвращался домой на поезде Рахов - Киев
Рано утром 25 июля в селе Волосское Хмельницкой области на железнодорожных путях нашли мертвого 11-летнего мальчика. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП Хмельницкой области.
Тело обнаружили около 06:00. В полицию позвонил железнодорожный техник и сообщил, что в селе Волосское Деражнянского района между железнодорожными путями обнаружено тело подростка.
Оказалось, что это тело 11-летнего киевлянина. Ночью он на поезде "Рахов - Киев" возвращался домой с отдыха. Как он оказался на путях и что послужило причиной его смерти - неизвестно. Полиция устанавливает детали произошедшего.
Напомним, под Ровно нашли мертвым ребенка, которого засыпало оползнем в карьере.
Также мы писали, что в день выборов в Украине пропали 42 ребенка.
Подписывайся на рассылку новостей Страны в Facebook. Узнавай первым самые важные и интересные новости!