Рано утром 25 июля в селе Волосское Хмельницкой области на железнодорожных путях нашли мертвого 11-летнего мальчика. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП Хмельницкой области.

Тело обнаружили около 06:00. В полицию позвонил железнодорожный техник и сообщил, что в селе Волосское Деражнянского района между железнодорожными путями обнаружено тело подростка.

Оказалось, что это тело 11-летнего киевлянина. Ночью он на поезде "Рахов - Киев" возвращался домой с отдыха. Как он оказался на путях и что послужило причиной его смерти - неизвестно. Полиция устанавливает детали произошедшего.

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