В селе Крюковщина Киево-Святошинского района женщина получила телесные повреждения в результате взрыва гранаты. Об этом сообщил спикер полиции Киевской области Николай Жукович в эфире "112 Украина".

По словам Жуковича, сейчас пострадавшая находится в больнице, ее состояние стабильное. "Пока мы выясняем все обстоятельства, как это случилось и откуда взялась граната, потому что женщина рассказывает, что это она нашла возле мусорника в Киеве. А когда мы общались с ее мужем, он сказал, что он нашел эту гранату. По крайней мере мы знаем, что женщина вышла на улицу и возле забора решила ее закопать, и в это время произошел взрыв", - сообщил Жукович.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Правоохранители устанавливают все обстоятельства события.

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