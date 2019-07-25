В четверг, 25 июля, в Одессе сотрудники НАБУ и Департамента внутренней безопасности ГУНП задержали экс-начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина и его заместителя Константина Гейко. Об этом сообщили источники "Страны" в полиции.

Сообщается, что Головина и Гейко подозревают в превышении служебных полномочий, повлекшим за собой материальный ущерб в больших размерах, это 191 и 364 статьи УК Украины. Сегодня им должны избрать меру пресечения.

Дмитрия Головина назначили начальником Одесской полиции в ноябре 2016 года, на этом посту он пробыл вплоть до апреля 2019 года, когда и написал заявление об увольнении по собственному желанию. Прежде он возглавлял Департамент уголовного розыска Национальной полиции.

Отметим, что в квартирах бывшего главы одесской полиции Дмитрия Головина и его заместителя Константина Гейко в конце мая проводились обыски.

Также мы писали, что в Одессе в начале июля вспыхнул скандал с патрульной, которая заявила о коррупции и бардаке в полиции.