После того, как 55-летний Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании, СМИ заговорили о неофициальной первой леди - его 31-летней спутнице Кэрри Саймондс. Парочка начала встречаться еще до развода нынешнего главы правительства, хотя и умело скрывала это от журналистов. Периодически они подбрасывают пищу для сплетен, например, устроив такую бурную ссору в этом году, что соседям пришлось вызвать полицию.

Мы собрали информацию о том, кто такая Кэрри Саймондс, которая вскоре может не только появиться на Даунинг-стрит, 10 в качестве официальной спутницы Джонсона, но и оказывать реальное влияние на политику страны. Это может произойти, как только новоиспеченный премьер оформит развод с супругой, с которой прожил в браке 25 лет.

Роман под прикрытием

Разница в возрасте у одной из самых известных пар Великобритании - 24 года. Они начали встречаться в 2018 году после дня рождения девушки, на которую пригласили будущего премьера. Она работала в пресс-офисе Консервативной партии, членом которой является Джонсон.

Саймондс предусмотрительно скрывала роман, тем более, что ее избранник еще не получил развод от Марины Уилер, с которой прожил 25 лет и воспитывал четверых детей. Правда, о многочисленных связях Джонсона на стороне в Британии все давно знают.

Фото: Джонсон и Уилер/eg.ru

Новая пассия политика время от времени меняла жилье, номера мобильных телефонов, не пользовалась соцсетями и красила волосы в разные цвета. Это сработало и о новом романе Джонсона заговорили уже после того, как он подал на развод.

В мае этого года в квартире Кэрри в южном Лондоне вечером вспыхнула ссора. Такая шумная, что соседи вызвали полицию. При этом одна из соседок, Ева Ли, успела записать ссору на диктофон через входные двери, и слила запись журналистам. На ней можно различить, как девушка кричит: "Не трогай мой ноутбук!" и "Убери от меня руки!", сдабривая все это крепкими выражениями.

Полиция, прибывшая на вызов, не зафиксировала каких-либо разрушений, да и пара была не в претензии друг к другу. По слухам, ссора разгорелась из-за вина, пролитого Джонсоном на обивку дивана.

Что касается других соседей, то они ничего не слышали в тот вечер. Вызвавшая же полицию Ева Ли оказалась активисткой лейбористов - противников консерваторов, которых представляет Джонсон. Уже на следующий день перед домом Кэрри Саймондс появились лейбористы с плакатами, гласящими, что такому скандалисту, как Джонсон - не место в правительстве.

Джонсон же с подругой сразу после ссоры сбежали в тихую глушь Сассекса, гуляя под ручки, а в прессе появились сообщения, что он намерен жениться на своей подруге сразу, как получит развод.

А пока его девушке заказан вход в Букингемский дворец. На недавней аудиенции у королевы Елизаветы II она не сопровождала Бориса Джонсона, дожидаясь его на Даунинг-стрит, 10. Да и в правительственную резиденцию она заходила через подъезд для рядовых сотрудников.

Энергичная и амбициозная

Кэрри Саймондс - непростая девушка. Ее прадедом был премьер-министр Герберт Асквит. А отец - основатель газеты The Independent Мэттью Саймондс. Правда, родилась она вне брака. У Саймондса был роман с сотрудницей Джозефин Макафи.

Образование девушка получила в престижной Godolphin and Latymer School в Лондоне. Год обучения в которой стоит около 20 тысяч фунтов, а среди выпускников актриса Кейт Бекинсейл и певица Софи Эллис-Бекстор.

Когда Кэрри было 19 лет она стала одной из жертв серийного насильника в Лондоне. Он предложил девушке напиток, когда она села в такси, выпив который, она отключилась. Позже его задержали. За преступления против 12 женщин его приговорили к 10 годам заключения. Девушка вела кампанию против освобождения преступника и его в итоге оставили за решеткой.

Высшее образование Кэрри получила в Уорикском университете, изучая историю искусств и театр и даже планировала стать актрисой. Но передумала, устроившись в пресс-офис Консервативной партии, в которой и встретила Джонсона.

Фото: Metro.co.uk

Девушка зарекомендовала себя, как амбициозная и ответственная сотрудница, дослужившись до руководителя пресс-службы партии. При этом ее имя все время всплывало в связи со скандалами: то в прессе обсуждают ее скверный характер и давление на сотрудников, которые ей не угодили, то ее обвиняют в том, что она тратит деньги партии на такси в нерабочее время.

За превышение полномочий яркую блондинку в конце концов уволили с должности руководителя пресс-службы. Правда, ходит версия, что настоящей причиной была ее связь с Джонсоном.

В связи с планами Джонсона сделать Саймондс своей женой, ряд британских политиков опасаются, что девушка будет играть основную роль в политических решениях премьера. Это одна из самых заинтересованных в политике первых леди за последнее время. Не исключено, что у нее даже будет собственный офис, не зря она работала в пресс-офисе политической партии.

Правда, сам Джонсон уже успел уверить журналистов The Sun, что не собирается быть подкаблучником и сам будет решать, что делать.