Административные протоколы в отношении двух водителей из кортежа президента Владимира Зеленского, которые 14 июля стали участниками ДТП в Запорожской области, направлены в суд. Об этом пишут "Украинские Новости".

По данным полиции Запорожья, протоколы передали в киевский суд по месту проживания водителей. Им грозит штраф в размере двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (340 гривен) или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

Напомним, 14 июля в Запорожской области колонна автобусов с детьми, возвращавшихся с курортов, попала в ДТП. По предварительной информации, это произошло из-за обгона колонны легковыми авто из кортежа Зеленского. Они возвращались в Киев, в то время как Зеленский улетел в столицу на самолете. К счастью пассажиры автобусов, в том числе дети, не пострадали.

Также мы писали, что Зеленский назвал "недопустимой" аварию с участием его кортежа.