В Одесской области состоялся очередной этап испытания ракет реактивной системы залпового огня "Ольха" с увеличенной дальностью поражения. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Стрельбы прошли успешно", - резюмировал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос. Он принял участие в проверке технических решений и результатов поражения целей на максимальной дальности. По словам Кривоноса, СНБО одобрил ряд решений по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и поставки новых ракет для реактивных систем залпового огня.

"Ольха" - разработка конструкторов государственного предприятия "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины. Производство ракет будет осуществляться в Украине с замкнутым циклом.

Напомним, с 12 по 14 июня под Одессой также состоялись испытания ракет с боевыми стрельбами. В связи с этим доступ к мысам "Калфа", "Ледники" был ограничен. Ранее прошли испытания комплекса, который на 40% повысит точность артиллерийских подразделений.

Как сообщала "Страна", ракетный комплекс "Ольха" в 2018 году поручил запустить в производство тогда еще президент Украины Петр Порошенко. Порошенко заметил, что украинская армия получит высокоточное оружие, что значительно повысит эффективность действий подразделений ВСУ.