Над президентом США Дональдом Трампом пошутили неизвестные: они видоизменили президентскую печать, на фоне изображения которой он выступал перед сторонниками в Вашингтоне. Об этом пишет Washington Post.

Дональд Трамп стал выступать с речью на мероприятии организации Turning Point и на экране за ним появилась президентская печать, которая на первый взгляд была похожа на настоящую, однако была изменена. В частности, вместо орла с одной головой на печати был изображен двуглавый, а в когтях он держал не стрелы, а набор клюшек для гольфа.

Так неизвестные намекнули на любовь Трампа к гольфу и его якобы связи с Россией. Между тем, до выступления Трампа на экран проектировалась настоящая печать, символ в оригинальном виде также присутствовал на кафедре, за которой стоял глава государства.

Фото: t.me/ru_global

Напомним, "Дойче банк" отказал Трампу в кредите на расширение гольф-клуба.

Также мы писали, что Трамп на встрече с Путиным пошутил о российском вмешательстве в выборы.