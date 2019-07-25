В сообщении правительства Италии о телефонном разговоре премьер-министра Джузеппе Конте с президентом Украины Владимиром Зеленским не упоминается о том, что они обсудили дело нацгвардейцв Виталия Маркива. Об этом сообщает "Европейская правда".

В сообщении на сайте правительства говорится, что Конте поздравил Зеленского с успехом на парламентских выборах и подтвердил поддержку Италией территориальной целостности и суверенитета Украины в направлении полного выполнения Минских соглашений.

Премьер-министр также выразил благодарность за заявления президента Зеленского в пользу возобновления диалога, который мог бы создать условия для решения конфликта в восточных регионах Украины. "Что касается двусторонних отношений, премьер Конте и президент Зеленский выразили надежду, что в ближайшие месяцы им удастся укрепить торгово-экономическое сотрудничество между Римом и Киевом", - пишет пресс-служба итальянского правительства.

Офис президента Украины в среду после телефонного разговора сообщил, что Зеленский и Конте обсудили приговор нацгвардейцу Маркиву, которого итальянский суд приговорил к 24 годам заключения.

Скриншот: president.gov.ua

Как сообщала "Страна", решение итальянского суда в отношении военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива будет обнародовано в течение 60 дней с 15 июля. До решения суда представители Италии не могут комментировать это дело ввиду того, что судебная власть в Италии является независимой.

Напомним, ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что санкции в отношении России не являются целью и Италия работает над тем, чтобы преодолеть это состояние в отношениях с Российской Федерацией.

Также президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Италии Джузеппе Конте заявил, что Минские соглашения требуют полного восстановления отношений между Донбассом и Украиной. Но для этого киевским властям необходимо "отменить указ бывшего президента Порошенко, который организовал блокаду региона".