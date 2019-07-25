На округе № 106 в Северодонецке Луганской области окружная избирательная комиссия не может проголосовать за итоговый протокол из-за отсутствия кворума. Об этом сообщает "112 Украина".

"Несколько членов комиссии по разным причинам не пришли на заседание на 08:00, и, по словам председателя ОИК, нет полной делегации, чтобы ее отправить в Киев отчитываться о результатах выборов", - рассказал корреспондент.

Накануне суд Северодонецка принял решение признать неправомерным предварительное решение ОИК о пересчете голосов на 5 участках из 60 на 106-м округе и подтвердить действительность результатов.

"В самом помещении ОИК уже 3 дня усилена охрана, здесь работают специализированная следственно-оперативная группа и полиция. Кандидат от партии, которая не побеждает, оспаривает результаты выборов из-за того, что у него есть доказательства, которые он предоставил полиции, о массовых фальсификациях на этом округе", - отмечается в сообщении.

Некоторые члены ОИК говорят о давлении на них, из-за чего не смогли появиться на заседании и признать результаты действительными. По данным ЦИК, по мажоритарке в округе № 106 в Луганской области по результатам обработки 100% электронных протоколов победил представитель "Слуги народа" Алексей Кузнецов с результатом 21,49%. Второе место занял самовыдвиженец Юрий Фурман - за него проголосовали 19,37% избирателей.

Как сообщала "Страна", ЦИК осталось обработать всего 0,3 процента протоколов по выборам в Раду.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко назвал выборы, на которых пролетел мимо Рады, самыми позорными.

Напомним также, что под Луганском кандидат в нардепы не прошел в Раду из-за своего двойника.