В среду, 24 июля, в Каспийское море упал самолет азербайджанских ВВС, который совершал учебный полет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Инцидент произошел в 22:00 по местному времени (21:00 по Киеву). Самолет МиГ-29, совершавший учебный полет над морем, неожиданно пропал с радаров. Версия о крушении и падении в море пока является предварительной.

На данный момент идут поиски пилота потерпевшего крушения самолета. Кроме того, по поручению министра обороны Азербайджана Закира Гасанова была создана комиссия для расследования причин катастрофы.

Самолеты МиГ-29 - основа истребительной авиации ВВС Азербайджана. На вооружении страны стоят 16 самолетов МиГ-29 и МиГ-29УБ, полученных от Украины в 2007-2012 годах.

Напомним, во Франции разбились и потерялись два самолета. Скорее всего, они столкнулись друг с другом.

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