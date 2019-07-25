В России и Украине обсуждают фильм-расследование голландского журналиста Макса ван дер Верффа о сбитом на Донбассе "Боинге". Этой трагедии на прошлой неделе исполнилось пять лет.

Получасовое видео под название "MH17 - взывая к справедливости" было опубликовано на YouTube еще 17 июля. Но цитировать его начали только вчера.

Фильм интересен тем, что публикует интервью с деятелями Малайзии, чей самолет и был сбит на небом Донбасса. Как известно, эта страна подвергает сомнению результаты работы международной следственной группы (JIT), обвинившей Россию и сепаратистов.

С другой стороны, в фильме есть ряд неоднозначных утверждений и малопроверяемых деталей. Например о том, что СБУ сфальсифицировала записи переговоров сепаратистов. А также о том, что НАТО в 2014 году планировало масштабную операцию в Украине.

"Страна" разбиралась, что говорится в фильме голландского журналиста.

Тайный вояж в "ДНР"

Наиболее интересным в фильме является интервью с малазийским военным, полковником Моххамадом Сакри, который после крушения MH17 тайными тропами пробрался в Донецк и пообщался с руководством сепаратистов.

Сакри руководил следствием при правительстве Малайзии. И приехал в 2014 году в Киев, чтобы в официальном порядке попасть на территорию "ДНР".

"Я поговорил с премьер-министром (экс-премьером Наджибом Разаком - ред.). Он сказал мне немедленно отправляться на место крушения", - рассказал военный.

Однако, по словам полковника, ему это не удалось - украинские власти препятствовали поездке. Поэтому пришлось ехать "козьими тропами".

"Нам не разрешили поехать туда, тогда я взял небольшую группу, чтобы уехать из Киева и отправиться в Донецк тайно", - рассказал Сакри в фильме.

В Донецк он прибыл с группой из 11 человек, включая двух медспециалистов и бойцов армии Малайзии. Там он встретился с "главой ДНР" Александром Бородаем. Таким образом Сакри, по его словам, прибыл к месту раньше представителей Австралии, Нидерландов и Украины - последних вообще не допустила "ДНР".

Далее в фильме утверждается, что именно полковник Сакри первым получил "черные ящики" 22 июля 2014 года в Донецке. Видео этой церемонии опубликовано в фильме. На ней присутствует Бородай, Сакри и "черные ящики", которые на самом деле красного цвета.

В фильме также показан документ с подписью Сакри и Бородая и печатью Национального совета безопасности Малайзии, в котором закреплен факт передачи "черных ящиков".

По словам Сакри, СММ ОБСЕ просила Малайзию передать "черные ящики", но получили отказ. После этого к Сакри, по его словам, пришли агенты ФБР. "Они обратились ко мне, чтобы я показал им "черный ящик". Я сказал "нет", - утверждает Сакри. Он также сообщил, что в Киеве правительство Украины пыталось "заставить его оставить им "черные ящики". "Мы сказали "нет". Мы не можем. Мы не можем этого позволить", - сказал полковник.

Правда, какова судьба этих ящиков и расшифровала ли их малазийская сторона - в фильме не говорится. То есть главная новость фильма в том, что ящики по-прежнему в распоряжении малазийцев. А об их передаче в общем-то было известно еще в 2014 году - сепаратисты заявляли это официально.

"Пленки СБУ" и вторжение НАТО

Есть в фильме и ряд утверждений, которые объективной проверке пока не поддаются.

Например, о том, что СБУ отредактировала аудиозаписи переговоров сепаратистов, на которых базируются выводы Международной следственной группы.

Такие выводы Ван дер Верф получил в малазийской IT-фирме OG IT Forensic Services, специализирующейся на анализе аудио, видео и цифровых материалов для судебных разбирательств. Согласно отчету специалистов, пленки и записями разговоров были обработаны, то есть являются фальсификацией.

Так, специалист OG IT Forensic Services Акаш Розен заявил, что в разных фрагментах записи отличается уровень шумов, а часть аудио вообще вырезали. Немецкий эксперт Норман Риттер согласился с этими выводами. По его словам, с записью проделали по крайней мере девять манипуляций.

Компания, указанная в фильме, действительно существует и занимается целым спектром услуг - как против кибератак, так и в сфере телефонного харрасмента и прочих подобных вещей.

Впрочем, пока эти выводы не могут быть официальными - ведь их заказало даже не правительство Малайзии, которая входит в международную следственную группу, а частное лицо.

В фильме также говорится о том, что после крушения "Боинга" планировалась некая спецоперация НАТО в Украине. Что представители альянса с помощью девяти тысяч военных собирались атаковать "ДНР" и добраться до Крыма, но операция была отменена.

К этой версии со скепсисом отнеслись даже в российских экспертных кругах.

"С того момента, когда эта подготовка (военной операции - ред.) перестает быть делом одной страны (за исключением пары США-Британия, и то под вопросом), и становится совместной, на любой секретности можно ставить крест, это будет известно любому уважающему себя журналеру", - пишет военный эксперт Илья Крамник у себя в Facebook.

"Подготовка операции на 9000 человек с оперативной (ключевое слово - оперативной) доставкой на восток Украины - это только и исключительно аэромобильная доставка с посадкой на местных аэродромах и дальше выдвижением на технике (которую тоже надо доставить по воздуху).

Почему по воздуху? Потому что учения НАТО в Европе, неоднократные с той поры показали, что по земле они будут ехать много суток (несколько недель) с пробками и заторами.

Что такое 9000 человек с техникой? Это дивизия. Для ее доставки потребуется не менее 200-300 тяжелых военно-транспортных самолетов, не считая пассажирских для личного состава (часть л.с. поедет в транспортниках). Такую группировку в одиночку способны осилить только США, и для этого им потребуется задействовать весь списочный состав своих тяжелых частей военно-транспортной авиации. Прописью - весь, глобальный, от Гонолулу до Гонолулу.

Вторым в мире обладателем стратегического парка тяжелых машин является РФ, которая, понятно, не поделится. В остальном же весь НАТО в сумме на это не способен и близко. То есть имеем глобальную операцию по мобилизации парка ВТА НАТО.

На этом этапе у нас круг осведомленных растет, появляются работники десятков авиабаз и гражданских аэропортов, а также вездесущее и анархическое сообщество плейнспоттеров.

Я это все к чему? Я это все к тому, что ни весной ни летом 2014 активность ВВС стран НАТО на деятельность подобных масштабов не была похожа ни в каком приближении", - опровергает выводы фильма Крамник.

Также фильм приводит цитаты людей, которые называют себя свидетелями трагедии. Они заявили, что ракета, сбившая самолет, летела со стороны населенного пункта Степановка, который тогда контролировался украинскими военными.

Эти показания также невозможно проверить. В целом фильм можно назвать российско-малазийским ответом на расследование Международной следственной группы, которая накануне пятилетия трагедии "Боинга" официально обвинила в крушении Россию и сепаратистов.

Сам журналист Макс ван дер Верфф часто появлялся в интервью на сепаратистских телеканалах, а в 2015 году отстаивал версию, что "Боинг" сбили украинские истребители. Продюсировали его новый фильм россияне.

Другое дело, что это не освобождает международных следователей от обязанности проверять новые данные. Тем более, что JIT, по заявлению малазийской стороны, так до сих пор и не раскрыла данные экспертизы доказательств, собранных в ходе следствия. В частности - аудиозаписей СБУ, аутентичность которых ставили под сомнение не только в фильме ван дер Верффа.