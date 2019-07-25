В Украине с начала года на водоемах страны погибли 774 человека, из которых 81 - дети. При этом спасены 308 человек, в том числе 42 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

С начала июля на водоемах страны погибли 122 человека, 12 из них - дети. Только за одни сутки, 23 июля, на водоемах Украины погибли 10 граждан. В частности, в Хмельницкой области на пруду в лесном массиве села Ярмолинцы утонул мальчик 2016 года рождения, которого взрослые оставили без присмотра.

В Подольском районе Киева на реке Днепр водолазы изъяли из воды и передали полицейским тело мужчины 1981 года рождения, который утонул в результате падения с катера во время отдыха.

В свою очередь в Херсонской области на реке Ингулец в селе Краснолюбецк Великоалександровского района водолазы достали из воды и передали правоохранителям тело девочки 2011 года рождения, которая утонула еще 22 июля во время купания.

Учитывая огромное количество чрезвычайных происшествий у водоемов, в ГосЧС предупреждают:

никогда не ныряйте в незнакомых местах;

не оставляйте детей без присмотра у воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные ставки и реки;

не заплывайте далеко. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;

не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

не приближайтесь к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи вас;

температура воды должна быть не ниже 17 °С;

плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3-5 минут

следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра;

помните: отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах.

На конец июня в ГосЧС также приводили данные про смерть на водоемах: утонули 600 человек с начала года. За июнь - около 300 человек, в том числе 42 ребенка.

Как сообщала "Страна", под Винницей спасли малыша, который едва не утонул, пока родители пировали.

Напомним, отец и сын из города Ровно попали в водоворот на озере и утонули.