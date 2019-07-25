Компания Boeing может приостановить производство самолетов Boeing737 MAX, если регулятор США не одобрит возвращение лайнера в эксплуатацию к концу 2019 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"Возможно, нам придется рассмотреть возможное дальнейшее снижение ставки или другие варианты, включая временное прекращение производства MAX", - заявил генеральный директор компании Деннис Муйленбург.

По словам гендиректора, Boeing планирует увеличить количество самолетов серии 737, с 42 до 57 в месяц, однако любые отсрочки возобновления эксплуатации 737 MAX в США могут привести к сокращению производства самолетов этой серии и даже полной остановке.

Как сообщала "Страна", 29 октября 2018 года Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air потерпел крушение под Джакартой, погибли все находившихся на борту 189 человек. 10 марта 2019 года разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший из Эфиопии в Кению. Жертвами стали все пассажиры и экипаж - 157 человек. После этого полеты Boeing 737 MAX временно приостановили по всему миру.

Также стало известно, что три самые крупные авиакомпании Китая потребовали от Boeing компенсации за простой самолетов 737 Max.