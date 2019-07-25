Россия оспорила во французских судах решение международного арбитража о взыскании $1,1 млрд в пользу украинского Ощадбанка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минюста России.

"Арбитражное решение по иску ПАО "Государственный ощадный банк Украины" оспаривается в судах Франции. Данное разбирательство продолжается", - сообщили в Минюсте России.

"В процессе оспаривания категорически опровергается компетенция арбитражей на рассмотрение подобных исков, - отметили в министерстве. - Кроме того, украинская сторона не уведомила Российскую Федерацию в порядке, установленном соответствующими международными конвенциями, о рассмотрении заявления о признании и приведении данного решения в исполнение на территории Украины".

Как сообщала "Страна", 23 июля стало известно, что в Киевском апелляционном суде удовлетворили заявление "Ощадбанка" и разрешили исполнение решения Международного коммерческого арбитража взыскать 1,1 млрд долларов с России в качестве компенсации за экспроприацию активов в Крыму.

Ранее НАБУ и САП заявили, что генпрокурор Юрий Луценко, сменяя подследственность дела о завладении 20 миллионами долларов государственного "Ощадбанка", нарушает нормы Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Также мы писали, что детективы НАБУ в прошлом году установили, что в 2013 - 2014 годах через коррупционную кредитную схему группа лиц вывела из "Ощадбанка" 20 млн. долларов, что на момент совершения преступления составляло 160 млн. грн.