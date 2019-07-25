24 июля в Нидерландах был похоронен культовый актер Рутгер Хауэр. Слава к нему пришла после съемок в голливудских фильмах, однако сам актер предпочитал независимое кино, выбирая интересные ему проекты. Одной из последних работ актера, вышедших в прокат была лента "Валериан и город тысячи планет" Люка Бессона.

Напоминаем шесть самых запоминающихся ролей Рутгера Хауэра.

"Бегущий по лезвию". Фильм в 1982 году снял Ридли Скотт. Хауэр сыграл в нем главу боевого отряда репликантов, монолог которого в конце фильма потряс зрителей.

"Леди-ястреб". В 1985 году актер, игравший в основном опасных злодеев, снялся в романтической драме, где сыграл влюбленного рыцаря, которого злой колдун каждую ночь превращает в волка.

"Попутчик". В 1986 году вышел психологический триллер, в котором Хауэр сыграл опасного серийного убийцу. Интересно, что самые сложные автомобильные трюки актер выполнил сам. Автомобили и мотоциклы - были его слабостью.

"Достучаться до небес". В 1999 году Хауэр сыграл небольшую роль главы мафии, который перевернул ситуацию в конце фильма и прочитал монолог, ставший культовым.

"Город грехов". В 2005 году Хауэр снялся в фильме Квентина Тарантино и Роберта Родригеса. Он сыграл роль злодея-кардинала Патрика Генри Рорка.

Сам Рутгер Хауэр говорил, что не прочь играть злодеев в кино, поскольку это дает свободу, кроме того, он не боится разглядывать свои темные стороны, как другие актеры.

Но в его копилке и другие роли - бродяги, который стремится выполнить обещание человеку, который помог ему - в "Легенде о святом пропойце"; роль предводителя восстания против нацистов в телефильме "Побег из Собибора".