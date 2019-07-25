Советник-посланник посольства Беларуси в Турции Александр Поганшев, которого вчера, 24 июля, расстреляли прямо на улице Анкары, после проведенной экстренной операции находится в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.



"Ночью дипломату сделана экстренная операция, которая прошла успешно. В настоящее время он продолжает находиться в госпитале, врачи оценивают его состояние как тяжелое", - отметил Глаз.

Напомним, что вооруженное нападение на советника посольства Беларуси в турецкой столице совершил отставной турецкий военный. Атака произошла в районе Чанкая, в котором расположено большое число дипломатических представительств разных стран. После нападения преступник покончил с собой. Раненый Александр Поганшев был доставлен в больницу.

Нападавший был соседом белорусского дипломата. Он дважды выстрелил в сотрудника дипмиссии.

Ранее "Страна" сообщала, что в Турции опровергли слухи о смерти президента Реджепа Эрдогана.