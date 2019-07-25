Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которого королева Британии попросила стать ее 14-м премьером, объявил список новых министров, отдав ключевые должности сторонникам выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщает ВВС.

В отставку были отправлены 17 бывших старших министров правительства Терезы Мэй. Экс-министр внутренних дел Саджид Джавид получил ключевую роль канцлера. Он поддержал Джонсона после того, как выбыл из гонки за пост лидера Консервативной партии.

Главой МВД стала Прити Патель, которая ушла с должности министра по вопросам международного развития в 2017 году после проведения несанкционированных встреч с израильскими чиновниками. Министерство иностранных дел возглавил Доминик Рааб - бывший министр по вопросам Brexit, который ушел в отставку из-за несогласия со стратегией Мэй по выходу из ЕС. Министром по вопросам Brexit остался Стивен Барклай.

Министром образования назначен Гэвин Уильямсон, уволенный из министерства три месяца, когда стало известно, что он несет ответственность за утечку несанкционированной информации с заседания Совета национальной безопасности.

Отставка министра обороны Пенни Мордаунт стала неожиданной, ведь она была ведущей сторонницы Brexit. Ее заменил Бен Уоллес, бывший военный и давний союзник Джонсона.

Должности также получили еще несколько политиков, причастных к кампании за Brexit. Майкл Гоув покинул пост министра окружающей среды, чтобы стать канцлером герцогства Ланкастер - старшая министерская роль, но без конкретного портфеля. Сторонник Brexit Джейкоб Риз-Могг стал лидером Палаты общин - это его первая правительственная должность.

Как сообщала "Страна", 24 июля Тереза Мэй официально покинула должность премьер-министра Соединенного Королевства, передав прошение об отставке королеве Елизавете II

Ранее посол Украины Наталья Галибаренко заявила, что встреча президента Владимира Зеленского и премьер-министра Британии Бориса Джонсона состоится после Brexit. Дипломат напомнила, что Борис Джонсон дважды посещал Украину, когда был министром иностранных дел Великобритании.