Экс-генпрокурор Виктор Шокин и действующий генпрокурор Юрий Луценко передали Дональду Трампу компромат на его потенциального конкурента на президентских выборах 2020 - демократа Джо Байдена. Об этом сообщает американское издание BuzzFeed.

Журналисты издания назвали своими источниками посредников адвоката президента США Рудольфа Джулиани с украинскими силовиками Шокиным и Луценко. Этими посредниками стали эмигрант из СССР Лев Парнас и его друг Игорь Фруман. В 2016 году Парнас перечислил треть миллиона долларов на кампанию Дональда Трампа.

Посредники организовали онлайн-разговор между Джулиани и Шокиным, у которого был компромат на Байдена. Шокину было известно о том, что сын Байдена работал в компании Burizma экс-министра экологии Николая Злочевского, где заработал 3 миллиона долларов (на самом деле это была открытая информация, о которой "Страна" писала еще в 2016 году). ГПУ во главе с Шокиным расследовало деятельность компании, и Байден попросил президента Петра Порошенко освободить Шокина, чтобы он не навредил репутации Байдена.

В этом году в январе посредники также помогли Джулиани связаться с Луценко. На встрече в Нью-Йорке последний передал адвокату Трампа документы, доказывающие заинтересованность посольства США в победе Хиллари Клинтон на выборах 2016 года. Кроме того, Луценко рассказал Джулиани, что в 2016 году посольство США требовало от НАБУ записи "черной бухгалтерии" Партии регионов, которые свидетельствовали о перечислении "регионалами" миллионов долларов Полу Манафорту. Манафорта, который в 2016 году возглавлял предвыборный штаб Трампа, уволили, когда обнародовали "черную бухгалтерию" "Партии регионов". Затем его приговорили к 7,5 годам тюрьмы за заговор против США, неуплату налогов и отмывание денег.

Луценко и Джулиани также встречались в Варшаве, после чего действующий генпрокурор заявил, что передал США информацию, чтобы способствовать официальному расследованию.

Как сообщала "Страна", экс-генпрокурор Виктор Шокин заявил, что из-за Байдена не может продлить визу в США.

Ранее Байден призвал демократов объединиться, чтобы выгнать Трампа из Белого дома .

Также стало известно о готовности Луценко предоставить США все платежки, связанные с сыном Байдена.