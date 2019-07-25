Президент США Дональд Трамп наложил вето на три резолюции Конгресса, которые должны были запретить продажи оружия в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщения Трампа, опубликованные Белым домом.

"Эти резолюции ослабят глобальную конкурентоспособность Америки и нанесут ущерб важным отношениям, которые мы разделяем с нашими союзниками и партнерами", - заявил президент США. Он также призвал Конгресс не тратить силы на резолюции, а направить свои усилия на поддержку работы по достижению мира путем урегулирования конфликта в Йемене посредством переговоров.

Лидер cенатского большинства Митч Макконнелл сообщил о вето президента верхней палате Конгресса и назначил голосование по нему до 2 августа. Ожидается, что Конгресс не будет иметь большинства в две трети, необходимое для преодоления президентского вето. Это уже третий раз, когда Трамп использовал свое право вето. Так, в мае госсекретарь США Майк Помпео сослался на угрозы со стороны Ирана и поручил госдепу осуществить 22 продажи оружия в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Иорданию без обычного 30-дневного периода рассмотрения в Конгрессе. Это привело в ярость законодателей, которые обвинили администрацию Трампа в попытке обойти Конгресс.

20 июня Сенат, несмотря на то, что контролируется Республиканской партией, проголосовал за резолюцию, блокирующую продажи. В середине июля резолюции поддержали в Палате представителей США. После чего законопроект поступил на подпись президенту. Инициатива по блокированию этих оружейных сделок отражает растущее разочарование на Капитолийском холме американо-саудовскими отношениями, которые испортились в связи с участием Саудовской Аравии в многолетней гражданской войне в Йемене и с убийством журналиста издания The Washington Post Джамаля Хашкаджи в 2018 году.

Напомним, США готовят операцию "Страж" по защите судоходства в Персидском заливе. Также в Пентагоне заявили о переброске войск в Саудовскую Аравию из-за обострения отношений с Ираном.

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