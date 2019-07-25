25 июля Нацбанк понизил курс доллара на 12 копеек. На межбанке вчера также доллар подешевел из-за активных его распродаж. А вот в обменках пока доллар дешевеет только в продаже, а в покупке цена за сутки почти не изменилась.

"Страна" следит, что происходит с курсом доллара сегодня на межбанке, в банках и обменках. Материал обновляется в течение дня.

Курс доллара 25 июля

Курс НБУ сегодня 25,51 грн, то есть американская валюта подешевела на 12 копеек по сравнению с вчерашним днем.

В обменках по состоянию на 08:30 средняя покупка 25,55 грн, средняя продажа 25,63 грн. То есть покупка почти не изменилась, а в продаже за сутки доллар подешевел на 25-27 копеек.

Фото: minfin.com.ua

Торги на межбанке начнутся с 10:00. 24 июля он закрылся с котировками 25,44-25,47 грн. То есть за сутки доллар просел на 12 копеек.

Прогнозы

24 июля доллар подешевел из-за активных его распродаж на валютном рынке. Общий объем торгов вышел на $350 (в другие дни он не превышает $150). Вчера Минфин разместил гособлигации на 6,9 млрд грн, большую часть которых раскупили иностранцы. Они продавали доллары для оплаты этих бумаг. На наличном рынке американскую валюту активно скупает население, пользуясь тем, что она подешевела.

МВФ вчера обновил прогноз по курсу гривны до 2024 года. В 2019 году по данным фонда курс доллара в Украине ожидается на уровне 28,68 грн. В 2020 году - 29,96 грн, в 2021 - 30,55, в 2022 - 31,47 и в 2024 - 31,94 грн.

Министерство экономического развития и торговли Украины ожидает в 2019 году средний курс доллара на уровне 27,4 грн, в 2020 – 29,18 грн, в 2021 – 30,1 грн, в 2022 – 30,8 грн.