В Киеве 24 июля на границе Подольского и Оболонского района Киева случилось двойное ДТП. На улице Новоконстантиновская водители Hyundai и Toyota оформляли небольшую аварию, как вдруг в них влетел Volkswagen Transporter. Об этом сообщает "Информатор".

Авария случилась около 22:00. Двигаясь по направлению в сторону метро "Почайная" водитель Volkswagen переезжал мост и по неизвестной причине не заметил, что на спуске с путепровода идет оформление ДТП. Остановиться Transporter смог только влетев в Hyundai. В аварии никто сильно не пострадал. От удара у Hyundai вмяло в салон багажник.

Двух людей из Volkswagen осмотрели медики, но от госпитализации они отказались. Все участники происшествия отделались ушибами и испугом. На месте работал экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Фото: kiev.informator.ua

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