Сегодня, 25 июля, луганская Заря первой из украинских клубов откроет европейский сезон. В черногорском городе Подгорице наша команда сыграет с местным клубом Будучность во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

В Украине эту игру в прямом эфире покажет телеканал УНИАН. Начало поединка в 21.45. В первом раунде квалификации Лиги Европы Будучность по сумме двух матчей уверенно переиграла эстонскую Нарву-Транс с общим счетом 6:1.

Главный тренер луганчан Виктор Скрипник на предматчевой пресс-конференции рассказал о планах на игру.

"Если ничья, то результативная. Но мы настроены сыграть по максимуму и добиться максимально хорошего результата", - заявил коуч луганчан.

Напомним, что ответный матч Заря - Будучность состоится в Запорожье 1 августа.

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