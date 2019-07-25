В Херсонской области 14 детей госпитализированы в Скадовскую центральную больницу с признаками пищевого отравления во время отдыха в пансионате "Буревестник". Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По информации спасателей, пострадавшим от 8 до 14 лет. Все они были доставлены в инфекционное отделение Скадовской центральной больницы 24 июля. Все пострадавшие отдыхают в пансионате "Буревестник" в селе Лазурное Скадовского района.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, в Скадовске мужчина нашел тела бывшей жены и сыновей с пакетами на головах.

Под Херсоном 18 человек отведали морских деликатесов и попали в больницу.

Также "Страна" сообщала подробности о самоубийстве 9-летнего ребенка в Херсонской области.