Сегодня, 25 июля, официальный курс гривны установлен на уровне 25,52 грн/долл. По сравнению с предыдущим банковским днем, доллар подешевел сразу на 12 копеек. Евро также упал в цене и стоит сегодня уже 28,42 гривни, что на 21 копейки меньше, чем накануне утром. Об этом сообщает сайт Национального банка Украины.

Таким образом, изменения курса, предоставленные Нацбанком Украины, выглядят следующим образом:

доллар - 25.516300 грн (-0,012);

евро - 28.425158 грн (-0,21);

российский рубль - 0.404270 грн (-0,002).

Отметим, что сравнению с 24 июля курс всех валют снизился.

Напомним, 24 июля, доллар подешевел на копейку, а евро сразу на 12.

Как сообщала "Страна", банкиры назвали главную причину нового падения курса доллара на межбанке Украины.