На космической орбите произошло ЧП с Международной космической станцией (МКС). На борту станции отказали камеры наблюдения за Землей высокого разрешения (комплекс HDEV - Прим.Ред.). Наземные компьютеры в Центре наблюдения больше не получают информацию с МКС.

Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы NASA.

"Эксперимент по наблюдению за Землей в высоком разрешении (HDEV) на Международной космической станции привел к потере данных, и наземные компьютеры больше не получают сообщения с камер наблюдения. Команда инженеров изучает доступную информацию о состоянии комплекса HDEV, чтобы определить, что могло произойти. Дополнительная информация будет публиковаться по мере ее появления", - заявили в NASA.

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