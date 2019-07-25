Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у ряда послов иностранных государств: Республики Корея - Квон Ки Чанга, ЮАР - Андре Иоганнеса Гроеневальда, Республики Финляндия - Пяйви Лайне, Республики Словения - Томажа Менцина и Федеративной Республики Германия - Анки Фельдгузен.

Об этом передает пресс-служба Офиса президента.

Фото: president.gov.ua

Во время беседы с послом Республики Корея в Украине Квон Ки Чангом обсуждались вопросы активизации политического диалога на высшем уровне между Украиной и Южной Кореей и перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Поднимался вопрос введения безвизового режима для граждан Украины, что будет способствовать развитию межличностных контактов. Глава государства пригласил президента Кореи Мун Чжэ Ина посетить Украину с визитом.

Во время разговора с новым послом ЮАР в Украине Андре Йоганнесом Гроеневальдом президент Украины отметил важность интенсификации политического диалога.

По словам Владимира Зеленского, Украина рассматривает ЮАР как перспективного партнера в Африке и настроена на углубление взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах.

Отдельное внимание собеседники уделили обсуждению тематики торгово-экономического сотрудничества, в частности перспективы проведения в этом году украинские-южноафриканского бизнес-форума.

Глава государства высказался за налаживание более тесного и конструктивного взаимодействия между Украиной и ЮАР в рамках ее непостоянного членства в Совете безопасности ООН.

Президент Украины также передал приглашение президенту ЮАР Матамели Сирилу Рамафоси посетить Украину с официальным визитом.

Посла Республики Финляндия Пяйви Марита Лайне Владимир Зеленский поблагодарил за последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за весомую гуманитарную и экспертную помощь, которую Хельсинки предоставляет нашей стране на двустороннем уровне. Особенно глава государства отметил практическую помощь со стороны Финляндии в проведении системных реформ, в частности в сфере школьного образования и энергоэффективности.

В разговоре с послом Республики Словения Томажем Менцином президент поблагодарил страну за последовательную политическую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Владимир Зеленский высоко оценил помощь Словении в содействии реабилитации более 400 украинских детей, родители которых погибли на Донбассе.

Общаясь с послом ФРГ Анкой Фельдгузен, глава государства поблагодарил немецкую сторону за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также существенную финансово-техническую помощь для содействия процессу структурных реформ в нашей стране.

Главное внимание во время встречи сосредоточено на обсуждении ситуации безопасности на Донбассе и комплекса дальнейших мер по активизации процесса мирного урегулирования.

Была подчеркнута важность продолжения международного давления на РФ для обеспечения выполнения ею решения Международного трибунала ООН по морскому праву.

Президент Украины также выразил надежду на сохранение традиционно активного политического диалога на высшем уровне в будущем. Кроме того, собеседники обсудили вопросы привлечения представителей немецкого бизнеса к работе в Украине и создание совместных предприятий.

Ранее "Страна" сообщала, что встреча Зеленского и Джонсона состоится после Brexit.

Также мы рассказывали, что у Зеленского посоветовали Кабмину не принимать решения, которые "будут достаточно быстро отменены".