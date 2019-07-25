Американский миллиардер и друг Трампа Джеффри Эпштейн, которого обвиняют в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и торговле людьми, был обнаружен на полу своей камеры в городской тюрьме Нью-Йорка в полубессознательном состоянии.

Об этом сообщает американский канал NBC со ссылкой на собственные источники.

По словам источников, Джеффри Эпштейна обнаружили в полубессознательном состоянии с ярко выраженными отметинами на шее. В настоящее время следователи пытаются установить все обстоятельства чрезвычайного происшествия.

Напомним, что обвинения против миллиардера связаны еще и с попыткой подкупить людей, который могли выступить как свидетели по делу о торговле людьми. Эпштейн якобы перевел двум неназванным лицам $350 тысяч. С учетом этих обстоятельств прокуратура требует, чтобы суд не позволил миллиардеру выйти на свободу на время расследования.