В Японском море пограничники КНДР захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", который принадлежит ООО "Северо-Восточная рыболовная компания". После того как об инциденте стало известно, представитель компании-владельца заявил, что на судне скоро закончатся топливо, вода и продукты.

Об этом сообщает Gazeta со ссылкой на ТАСС.

По словам источника, в настоящее время точная причина задержания судна неизвестна, как и срок решения проблемы. Однако, по его словам, компания, российские власти и посольство прикладывают все силы для возвращение корабля с моряками на родину.

"Там на сейнере все заканчивается у них: и провизия, и топливо, и вода", - сказал источник.

Ранее в Росрыболовстве объяснили ошибочность решения северокорейских властей о задержании судна тем, что проход через исключительную экономическую зону разрешен согласно международному праву.

Напомним, что пограничники КНДР задержали сейнер почти в 100 км от берега, обвинив российский экипаж в нарушении зоны "военного охранения". Моряков уже неделю держат в каютах и не дают выходить на палубу.

Ранее "Страна" сообщала, что Северная Корея запустила в сторону Японии две ракеты, но они не долетели.