В среду, 24 июля, в Европе завершились первые матчи второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Отметим, что Ференцварош Сергея Реброва (за клуб выступают и три украинских легионера - Прим.Ред.) без проблем разобрался на своем поле с мальтийской Валеттой со счетом 3:1.

Также можно выделить и победу белорусского БАТЭ над норвежским Русенборгом 2:1.

Итак, Лига Чемпионов, первые матчи, второй квалифай

ЧФР Клуж - Маккаби Тель-Авив 1:0 (1:0)

Голы: Омрани, 22 (1:0).

БАТЭ - Русенборг 2:1 (1:1)

Голы: Стасевич, 5 (пенальти) (1:0); Конрадссен А., 25 (1:1); Скавыш, 51 (2:1).

Ференцварош - Валлетта 3:1 (2:0)

Голы: Бонелло, 19 (автогол) (1:0); Ланцафаме, 36 (пенальти) (2:0); Ланцафаме, 59 (3:0); Юри М., 85 (3:1)

Удаления: - Борг С., 94.

Дандолк - Карабах 1:1 (0:1)

Голы: Эмрели (Мадатов), 5 (0:1); Хобан П., 78 (1:1).

Селтик - Нымме Калью 5:0 (3:0)

Голы: Айер, 37 (1:0); Кристи, 44 (пенальти) (2:0); Гриффитс, 45 (3:0); Кристи, 65 (4:0); Макгрегор К., 77 (5:0).

Црвена Звезда - ХИК 2:0 (1:0)

Голы: Боакье Р., 27 (1:0); Павков, 90 (2:0).

Марибор - АИК 2:1 (2:1)

Голы: Кронаветер, 6 (1:0); Гойтом, 28 (1:1); Ивкович, 31 (2:1).

Ответные матчи состоятся 30 июня и 1 июля. И с третьего раунда в дело вступит киевское Динамо, которое сыграет с Брюгге.

Напомним, что соперником Динамо в Лиге Чемпионов на этой стадии должен был стать Краснодар, но в УЕФА развели клубы.