Ференцварош Реброва обыграл мальтийцев, а БАТЭ чемпиона Норвегии. Все итоги второго квалифая Лиги чемпионов 24 июля
В среду, 24 июля, в Европе завершились первые матчи второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Отметим, что Ференцварош Сергея Реброва (за клуб выступают и три украинских легионера - Прим.Ред.) без проблем разобрался на своем поле с мальтийской Валеттой со счетом 3:1.
Также можно выделить и победу белорусского БАТЭ над норвежским Русенборгом 2:1.
Итак, Лига Чемпионов, первые матчи, второй квалифай
ЧФР Клуж - Маккаби Тель-Авив 1:0 (1:0)
Голы: Омрани, 22 (1:0).
БАТЭ - Русенборг 2:1 (1:1)
Голы: Стасевич, 5 (пенальти) (1:0); Конрадссен А., 25 (1:1); Скавыш, 51 (2:1).
Ференцварош - Валлетта 3:1 (2:0)
Голы: Бонелло, 19 (автогол) (1:0); Ланцафаме, 36 (пенальти) (2:0); Ланцафаме, 59 (3:0); Юри М., 85 (3:1)
Удаления: - Борг С., 94.
Дандолк - Карабах 1:1 (0:1)
Голы: Эмрели (Мадатов), 5 (0:1); Хобан П., 78 (1:1).
Селтик - Нымме Калью 5:0 (3:0)
Голы: Айер, 37 (1:0); Кристи, 44 (пенальти) (2:0); Гриффитс, 45 (3:0); Кристи, 65 (4:0); Макгрегор К., 77 (5:0).
Црвена Звезда - ХИК 2:0 (1:0)
Голы: Боакье Р., 27 (1:0); Павков, 90 (2:0).
Марибор - АИК 2:1 (2:1)
Голы: Кронаветер, 6 (1:0); Гойтом, 28 (1:1); Ивкович, 31 (2:1).
Ответные матчи состоятся 30 июня и 1 июля. И с третьего раунда в дело вступит киевское Динамо, которое сыграет с Брюгге.
Напомним, что соперником Динамо в Лиге Чемпионов на этой стадии должен был стать Краснодар, но в УЕФА развели клубы.