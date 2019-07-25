Южнокорейское военное командование официально заявило, что Пхеньян произвел успешный пуск двух ракет с восточного побережья страны. Изначально было сообщено об одном пуске, а чуть позже - о втором.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство Yonhap.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи КНДР "выпустило один неопознанный снаряд в 05:34 (23:34 по Киеву), а другой - в 05:57 (23:57) из районов города Вонсана в Восточное море (Японское море), и оба они пролетели около 430 километров".

"Наши военные внимательно следят за ситуацией на случай дополнительных пусков, сохраняя при этом боеготовность", - отметили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

В штабе также добавили, что южнокорейские и американские разведывательные органы анализируют, какого типа снаряды были запущены.

Министр обороны Японии Такэси Ивая назвал этот запуск прискорбным "фактом".

"Мы подтверждаем, что ракеты не достигли нашей территории или нашей исключительной экономической зоны", - заявил министр.

В свою очередь CNN после сообщений о первом пуске сообщил со ссылкой на первоначальные оценки американских военных, что речь, скорее всего, идет о ракете малой дальности. Похожие испытания КНДР провела в мае 2019 года. Речь тогда шла именно о таких ракетах, и их испытание не было воспринято как нарушение резолюций СБ ООН.

Ранее "Страна" сообщала, что США и КНДР возобновят ядерные переговоры.

Также мы рассказывали, что В КНДР казнили пятерых дипломатов, обвинив их в провале саммита Трампа и Ким Чен Ына.