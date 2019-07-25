Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, показал поклонникам новый стильный образ.

Фотографии дерзкого "лука" артистка показала в Instagram.

В кадре поп-звезда предстает в блестящем костюме, черном топе, подчеркивающем ее пышную грудь, с уложенными волосами, smoky eyes и металлическим то ли чокером, то ли ошейником.

Фото: instagram.com/kamenskux/

Откровенно сексуальный образ Каменских дополнила лаконичными черными босоножками.

Фото: instagram.com/kamenskux/

Ранее украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками новой фотосессией, проведенной для модного журнала L'officiel Украина. Снимки она выложила в Instagram.

Также мы рассказывали, что Потап и Каменских в Праге получили удовольствие от поцелуев, архитектуры и Rammstein. После концерта украинские артисты сфотографировались с вокалистом немецкой группы Тиллем Линдеманном.