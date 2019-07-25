68-летняя женщина врезалась на велосипеде в легковушку в Запорожье. Это видео снял регистратор, расположенный в автомобиле. Водитель Chevrolet Aveo ехал по улице, в то время как из-за угла на него ехала женщину на велосипеде.

Водитель притормозил, но бабушка по неясным причинам не нажимала на тормоза и в конце врезалась в автомобиль. Женщина упала на капот, но, по данным полицейских, травм не получила. На водителя авто составлен протокол.

Видео: youtube.com

Ранее появилось видео момента ДТП на перекрестке в Киеве, где пострадал велосипедист. На кадрах видно, как водитель красной легковушки, выезжая на дорогу, не заметил проезжающего слева велосипедиста. В результате случилось столкновение, от которого пострадал парень. К счастью, обошлось без жертв.

Мы писали,что появилось видео, как в центре Киева безрассудный велосипедист едет ночью по встречной полосе.