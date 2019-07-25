В среду около 12 часов, в Киеве на улице Академика Заболотного произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей - Mitsubishi и Audi. Водитель не пристегнулся ремнем безопасности и вылетел из салона автомобиля при ДТП. Об этом сообщает Киев Оперативный.

Известно, что мужчину забрали в больницу. А водитель другого транспортного средства травм не получил.

Видео: facebook.com

Ранее в Чехии автобус с украинскими заробитчанами попал в страшное ДТП на переезде, есть жертвы. Закарпатские издания сообщают, что погибшая была родом из Тячевского района. Также в ДТП пострадал 20-летний парень из Виноградовского района.

Также появилось видео момента смертельного лобового ДТП на Братиславской в Киеве. На съезде с путепровода водитель Nexia выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб протаранил i30.