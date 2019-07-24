Советник-посланник посольства Белоруссии в Турции Александр Поганшев в среду получил тяжелые пулевые ранения, когда в него дважды выстрелил его сосед, гражданин Турции, сообщает Hürriyet.

По их данным, выстрелы прозвучали, когда Поганшев гулял с сыном на улице в Анкаре. О причине трагического инцидента не сообщается.

Дипломат доставлен в больницу и помещен в палату интенсивной терапии.

Выстреливший в Поганшева человек - бывший военный, после нападения он совершил самоубийство, отмечает турецкая пресса. Отмечается, что стрелявший в советника-посланника – психически неуравновешенный гражданин Турции. Как стало известно позже, злоумышленник был соседом дипломата по дому.

Губернатор Анкары Васип Сахин заявил, что в этом инциденте нет политического аспекта.

19 декабря 2016 года посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит на открытии фотовыставки в Анкаре. В российского дипломата стрелял сотрудник турецкой полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который вскоре был застрелен сотрудниками спецподразделения полиции.

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