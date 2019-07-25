Суд Славучита после почти трех суток заседания, наконец вынес решение троим подозреваемым в убийстве бывшего военного.

Как отмечают в сюжете ТСН, двое подозреваемых в убийстве Юрия Булата постоянно отрицали свою вину в суде.

Так, двоих арестовали на 60 суток без права внесения залога. А третьему позволили выйти на свободу за 280 тысяч гривен.

Отмечается, что полиция едва удержала отца погибшего возле здания суда, чтобы тот не совершил самосуд над подозреваемым, который перерезал горло бывшему военному.

Кроме отца, возле здания суда собралось множество небезразличных людей.

Всех троих сегодня этапируют в Черниговское СИЗО.

Напомним, в ночь на воскресенье трое парней напали на мужчину и зарезали его после драки. Все зафиксировали камеры наблюдения.