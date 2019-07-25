За забором расформированной одесской колонии бродят без еды и воды десятки голодных котов. Видео
После бунта и расформирования колонии в Одессе там остались брошенные коты - им ищут хозяев, говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что сейчас на заброшенной территории бродят три десятка голодных кошек, которыми раньше занимались заключенные.
В конце мая в колонии произошел бунт и пожар - так узники протестовали против жестокого обращения и притеснений. После бунта Минюст решил колонию закрыть, а осужденных перераспределить по другим заведениям.
За 6-метровым забором без еды и воды остались коты.
"Коты покидают колонию неохотно, но за забором их ждет гибель. Кухня уехала, ни воды, ни еды не осталось", - говорится в сюжете.
Ранее "Страна" рассказывала, что в колониях и СИЗО Украины на время выборов открыли 136 избирательных участков.
Подписывайся на рассылку новостей Страны в Viber. Узнавай первым самые важные и интересные новости!