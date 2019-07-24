На слухи о досрочных местных выборах Кернес ответил запуском стикеров в Телеграме. Фото
После распространения слухов о досрочных местных выборах Геннадий Кернес ответил запуском собственного канала в Телеграме и целой серии стикеров.
В описании канала написано: "Любой победитель приумножит свою победу, если сделает врагов своими друзьями!".
Также у него на канале есть специальные спикеры с его самые яркими фразами. Например, "Я с петухами не разговариваю", "Я дам тебе один совет плюнь сам в себя", "Вы хорошая девушка вам нужно выйти замуж", "Я тебя потеряю", "Ты кнопка бл*ть" и так далее.
Стикерпак также содержит выражения: "накормлю кирпичами", "твоя задача взять и уйти", "ананас бл...ть" и другие.
Фото: telegram.сom
Ранее мы рассказывали, как на Банковой готовятся к досрочным местным выборам.
Также сообщалось, что у Зеленского приняли решение о проведении досрочных местных выборов.