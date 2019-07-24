После распространения слухов о досрочных местных выборах Геннадий Кернес ответил запуском собственного канала в Телеграме и целой серии стикеров.

В описании канала написано: "Любой победитель приумножит свою победу, если сделает врагов своими друзьями!".

Также у него на канале есть специальные спикеры с его самые яркими фразами. Например, "Я с петухами не разговариваю", "Я дам тебе один совет плюнь сам в себя", "Вы хорошая девушка вам нужно выйти замуж", "Я тебя потеряю", "Ты кнопка бл*ть" и так далее.

Стикерпак также содержит выражения: "накормлю кирпичами", "твоя задача взять и уйти", "ананас бл...ть" и другие.

Фото: telegram.сom

Ранее мы рассказывали, как на Банковой готовятся к досрочным местным выборам.

Также сообщалось, что у Зеленского приняли решение о проведении досрочных местных выборов.