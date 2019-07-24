Бывший президент Алмазбек Атамбаев вылетел из Кыргызстана в Россию через российскую авиабазу в Канте. Об этом сообщает Радио Азаттык.

"Частный самолет в Канте не посадят, это будет не военный самолет, но это компания. Позже вам пришлют более подробную информацию, возможно даже фотографии с борта. Все будет хорошо. Завтра в 7 вечера я вернусь (из России - Прим. Ред.)", - сказал он.

Ранее Алмазбек Атамбаев сообщал, что летит в Россию по приглашению своих друзей, однако не уточнил, с кем именно намерен встретиться.

Отмечается, что Следственная служба МВД трижды вызывала на допрос бывшего президента Алмазбека Атамбаева, каждый раз он отказывался явиться на него. Представитель Атамбаева по юридическим вопросам Сергей Слесарев заявил, что повестки МВД о вызове Атамбаева на допрос не подлежат исполнению, поскольку у него неприкосновенность и иммунитет от каких-либо допросов по уголовным делам в соответствии с Законом КР "О гарантиях деятельности президента КР" от 2003 года.

Как сообщалось, 27 июня парламент лишил Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента, что позволяет правоохранительным органам привлекать его к уголовной ответственности.

Немногим ранее специальная депутатская комиссия выдвинула против Атамбаева шесть обвинений. Генпрокуратура по итогам своей проверки вынесла заключение, что пять из них имеют под собой основания. Обвинения касаются причастности Атамбаева к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, поставкам угля на ТЭЦ.

Сам Атамбаев называет обвинения политически мотивированными. В его доме в селе Кой-Таш сторонники бывшего президента создали штаб в поддержку Атамбаева.

Ранее на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном вспыхнул вооруженный конфликт. 27 человек ранены, 1 погиб.

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