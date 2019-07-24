Шведским подводникам удалось отснять видео затонувшего корабля на дне Балтийского моря.

Как говорится в сюжете ТСН, древний корабль, которому около 500 лет прекрасно сохранился в холодной воде.

"Судно, возраст которого достигает пяти сотен лет, сняли с помощью дистанционных камер. О том, что в этом месте затонул неизвестный объект, исследователи узнали еще 10 лет назад с помощью гидролокатора", - говорится в сюжете.

Оказалось, что длина корабля составляет от 16 до 18 метров. Под водой прекрасно сохранились его корпус, мачты, часть оснастки и даже декоративные части. Произошло это потому, что холодная вода Балтийского моря содержит немного кислорода.

Сейчас ученые пытаются установить историю корабля и причину аварии, ведь это судно называют древнейшим из тех, что затонули в Балтийском море.

Ранее "Страна" рассказывала, как Эстония нашла на дне моря легендарную советскую подводную лодку.

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