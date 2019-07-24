Мариупольские патрульные спасли кошку, которая начала рожать после того, как ее сбила машина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции.

Раненое животное прямо посреди улицы обнаружил очевидец, который и позвонил в полицию.

Когда инспекторы прибыли на место, кошка уже родила двоих детей. Не колеблясь, патрульные положили маму и двух ее детенышей в салон служебного автомобиля и отвезли в ветеринарную клинику. Там на свет еще один малыш. Травмированную маму прооперировали. Сейчас она и новорожденные котята находятся под наблюдением врачей.

Правоохранители благодарны неравнодушному гражданину за то, что не остался в стороне и не покинул бедную животное на произвол судьбы.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Луцке спасатели сняли с дерева кошку, которая просидела там почти неделю.

Еще мы писали о том, как сосед премьер-министра Новой Зеландии признался в убийстве первой кошки страны.