С 1 января 2020 года предусмотрено увеличить долю единого взноса, который направляется на общеобязательное государственное социальное страхование в связи с временной утратой трудоспособности и от несчастного случая на производстве (с 9,3759 до 9,5727), за счет уменьшения доли этого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на случай безработицы (с 5,0026 до 4,8058).

Соответствующие изменения Правительство внесло в свое постановление от 26 ноября 2014 года № 675 на заседании 24 июля, передает ЮрЛига.

Кабмин по согласованию со сторонами социального диалога временно на один месяц (август 2019 года) вводит пропорции распределения единого взноса в размере 0,1321 % (на страхование на случай безработицы) и 14,2464 %(на страхование в связи с временной утратой трудоспособности и от несчастных случаев).

Принятое решение позволит Фонду социального страхования Украины погасить задолженность по выплате материального обеспечения в связи с временной утратой трудоспособности.

Ранее Кабмин упростил процесс назначения и перерасчета пенсий в Украине.

Мы писали, что "Укрпочта" требует повысить тариф за доставку пенсий, иначе с 1 января прекратит эту услугу.