В Западной Европе установилась аномальная жара, а в Нидерландах и Бельгии фиксируют исторические температурные рекорды.

Об этом сообщает BBC.

"Бельгия и Нидерланды в среду зафиксировали новые температурные рекорды в условиях сильной жары в Западной Европе", - говорится в сообщении.

В этой связи Бельгия объявила высший красный уровень предупреждения из-за аномальной жары по всей стране.

В частности, бельгийский город Кляйне Брогель в провинции Лимбург зафиксировал температурный рекорд в 39,9 градуса по Цельсию. Это самая высокая температура с начала ведения фиксации в 1833 году.

Возле бельгийского города Галле из-за жары сломался поезд Eurostar. Не менее 600 пассажиров застряли в поезде на два часа, причем некоторые из вагонов остались внутри туннеля, а другие - на солнце.

В южном нидерландском городе Эйндховен зафиксировали температуру 39,3 градуса. Это произошло через несколько часов после того, как на прилегающей авиабазе был побит 75-летний национальный рекорд.

В Роттердаме город обливали водой, чтобы предотвратить расширение металла при высокой температуре.

Люксембург - в состоянии повышенной готовности на юге и в столице. Максимальная температура ожидалась до 40 градусов в среду, в четверг - даже выше. Водителям приказано снизить скорость из-за риска смога.

Большая часть Франции также страдает от жары. Температура в нескольких районах поднялась выше 40 градусов по Цельсию. В четверг в Париже ожидается 42 градуса тепла.

Ранее мы сообщали, что во Франции из-за жары перенесли выпускные экзамены, в Испании опасаются новых лесных пожаров.